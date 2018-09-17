МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Полковник ВС Украины Руслан Гринчак, голос которого звучит на аудиозаписи переговоров украинских военных, представленной на брифинге МО РФ по MH17, отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, Гринчак сегодня является первым заместителем командующего воздушным командованием "Запад" вооруженных сил Украины, а в июле 2014 года занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Бригада размещалась тогда в том числе в Донецкой и Луганской областях.

"Гринчак в соответствии с занимаемой должностью, а он, как вы понимаете, был командиром, достоверно знал истинное состояние дел о воздушном состоянии над Донбассом, а также задачи и результаты боевой работы зенитно-ракетных подразделений, развернутых в зоне так называемой АТО", — сказал Конашенков на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.