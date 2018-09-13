В Нидерландах призвали к участию всех сторон в расследовании крушения MH17

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спикер Первой палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов Анки Брукерс-Кнол заявила о необходимости участия всех сторон в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 в Донбассе, расследование должно быть четким.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Крайне важно, чтобы все стороны были открыты, участвовали и было проведено четкое расследование того, что случилось", — заявила она в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Она отметила, что Первая палата парламента Нидерландов на себе почувствовала всю боль трагедии, потому что один из сенаторов погиб в этой катастрофе вместе с женой и дочерью.

"Это была действительно трагедия для всей страны и для Первой палаты в частности", — добавила она.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.