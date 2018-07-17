Россия готова оказывать содействие расследованию крушения MH17

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия по-прежнему готова оказывать содействие в расследовании крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на юго-востоке Украины, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности 2166 и по-прежнему готова оказывать содействие расследованию, чтобы добиться установления истины и привлечения к ответственности виновных", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.