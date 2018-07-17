В ДНР прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе MH17

ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Около 500 жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики почтили память погибших в авиакатастрофе в Донбассе пассажиров малайзийского Boeing, панихида прошла на месте крушения в селе Грабово, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе общественного движения "Донецкая республика".

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Панихида к четвертой годовщине авиакатастрофы "Боинг 777" прошла в Грабово. На панихиде собралось около 500 жителей республики. В ходе мероприятия почтили память погибших минутой молчания", — сказал представитель пресс-службы общественного движения "Донецкая республика".

Он отметил, что собравшиеся возложили цветы к памятному знаку на месте крушения малазийского Boeing и зажгли свечи.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.