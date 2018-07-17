Полянский: документы по крушению MH17 есть, но Западу они не нужны

ООН, 17 июл — РИА Новости. Россия готова предоставить документы и специалистов для расследования крушения малайзийского Boeing в Донецкой области 17 июля 2014 года, однако зарубежных партнеров это не очень интересует, заявил журналистам исполняющий обязанности представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В настоящий момент нас совершенно не устраивает то, как было проведено расследование, и складывается впечатление, что так называемая "русская вина" была решена с самого начала, и иллюзий относительно результатов расследования у нас нет", — сказал Полянский.

Он отметил, что "расследование должно вбирать в себя позиции всех сторон, включая Россию".

"Российские материалы, российские данные были отклонены несколько раз, и, соответственно, не были включены в результаты расследования, в то же время, к сожалению, есть много ссылок на социальные сети и на очень сомнительные группы в интернете, которые не могут быть надежным источником информации в таких случаях", — сообщил дипломат.

Кроме того, по его словам, "большое количество данных не включено в расследование".

"Они (западные страны — ред.) просто игнорируют нас, мы не участвуем в расследовании, и они говорят, что им решать, включают ли они материал из России или нет, доверяют нашей информации или нет. То же самое касается украинской стороны. Мы считаем, что в украинской части расследования есть много информации, которая у них не запрашивается и именно поэтому мы считаем, что расследование далеко от того, чтобы быть честным, полным и прозрачным", — добавил Полянский.

Зампостпреда уточнил, что изначально остается один из самых важных вопросов о том, "почему украинцы позволили самолету попасть в воздушное пространство, находившееся в зоне боевых действий, что противоречит всем нормам ИКАО — Международной организации гражданской авиации".

"Есть много открытых вопросов — мы не отказываемся от сотрудничества, мы никоим образом не хотим избегать вопросов и ответов, у нас есть много чего сказать и что сделать, у нас есть эксперты, и правительственные, и неправительственные, я ежедневно получаю много твитов, множество писем, разные материалы с вопросами и разъяснениями — кто-то должен действительно сесть и все это систематизировать, если мы хотим найти ответственных за это крушение", — сказал Полянский.

Он добавил, что "если мы хотим, чтобы с самого начала просто обвинили одну конкретную страну, то нам не нужно это расследование, а это то, что сейчас и происходит".

Полянский заключил, что не видит смысла проводить очередную встречу по данному вопросу в стенах ООН, и "это было бы весьма странной инициативой".

Международная следственная группа JIT в июне представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.