Австралия надеется начать с Россией диалог об обстоятельствах крушения MH17

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Австралия надеется, что при участии России сможет начать диалог об обстоятельствах, которые привели к крушению малайзийского MH17 на Украине в 2014 году, сообщается в заявлении главы МИД страны Джули Бишоп, опубликованном на ее сайте в связи с четвертой годовщиной катастрофы.

"Двадцать пятого мая 2018 года Австралия и Нидерланды объявили, что мы возлагаем вину за катастрофу на Россию. Мы надеемся, что путем переговоров с Россией мы сможем начать диалог об обстоятельствах, которые привели к трагической гибели невинных", — заявила Бишоп.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.