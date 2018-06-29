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MH17. Расследование

ЕС призвал РФ признать ответственность за крушение MH17

(обновлено: 14:53 29.06.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фотоНа месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Евросоюз призвал российские власти признать ответственность за крушение Boeing на Украине в 2014 году. Об этом говорится в одобренных заключениях евросаммита.

Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Все сначала. Расследование катастрофы MH17 может пойти по иному пути
"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17", — следует из документа.

Кроме того, ЕС призвал Москву в полной мере сотрудничать в расследовании.

Нет рационального объяснения

Как считает политолог, публицист Леонид Крутаков, мотивацию Евросоюза сложно объяснить, и вообще найти какое-то рациональное объяснение такому требованию.

По его словам, ЕС нужно "легитимизировать уже сложившиеся конструкции", потому что крушение самолета стало поводом для введения антироссийских санкций.

"Если экономические санкции были введены после "крымской истории" (воссоединения Крыма с Россией. — Прим. ред.), то секторальные санкции Евросоюз ввел против России после сбитого Boeing", — напомнил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что если невиновность России признают, то у граждан Евросоюза возникнут вопросы, зачем были все санкции, ущерб от которых понесла, в первую очередь, Европа, а не инициатор ограничительных мер — США.

Трагедия в небе над Донбассом

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: новые заявления о крушении MH17 возвращают к началу расследования
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Политолог: Малайзия пытается добиться правды в расследовании крушения MH17
В конце мая Международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования причин трагедии на востоке Украины в июле 2014 года.

Эксперты из Нидерландов заявили, что сбивший самолет комплекс "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая расположена в Курске. В качестве доказательства они предъявили обшивку двигателя ракеты ЗРК.

В российском Минобороны, комментируя выводы следственной группы, заявили, что эксперты замалчивают факты. В ведомстве подчеркнули, что показанный двигатель был выпущен в 1986 году, что свидетельствует о его принадлежности ВСУ.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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