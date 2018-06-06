В Совфеде прокомментировали признание Украины непричастной к гибели MH17

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение малайзийского Boeing в Донбассе из-за "продолжающейся русофобии", заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, депутаты приняли это решение потому, что Нидерланды "настроены весьма агрессивно" по отношению к России. Он предположил, что рано или поздно следствие установит истину, и тогда политики "будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что сейчас выполняют политический заказ".

"Кто бы ни сбил самолет, Украина виновата в том, что не закрыла воздушное пространство. Если снимается вина за это, то говорить дальше не о чем", — подчеркнул Джабаров.

Ранее нидерландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть небо над Донбассом во время военных действий.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили в Донбасс из России.

Москва заявила о предвзятости следствия, так как его выводы основаны только на данных украинской стороны. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит с контролируемой ВСУ территории.