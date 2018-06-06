Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение МH17

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Киева к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Об этом сообщает "Украина.ру".

Голландские депутаты отказались принять инициативу лидера партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.

Политики также отказались рассматривать причастность к катастрофе Малайзии как акционера компании "Малайзийские авиалинии". Боде утверждал, что авиакомпания проявила беспечность, используя воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе.

Вопрос о привлечении Киева к ответственности за трагедию поднимается в Нидерландах не впервые. На прошлой неделе во время дебатов в парламенте глава МИД страны Стеф Блок не исключил, что Украина причастна к случившемуся. При этом министр подчеркнул, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.

Бездоказательные обвинения

В конце мая международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования катастрофы в Донбассе. По мнению специалистов, самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

После публикации доклада министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении "Боинга" MH17 бездоказательными.

"Ответственные не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — заявил политик.

В пятницу заместитель официального представителя МИД Артем Кожин назвал доклад комиссии частью антироссийской кампании. По его словам, в этом деле рано или поздно наступит "прозрение".

Расследование без России

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва неоднократно предоставляла JIT свидетельства по крушению MH17, но их проигнорировали.

Кроме того, в ведомстве обвинили международную следственную группу в поиске виновных по идеологическим признакам. Так, эксперты обнародовали результаты расследования, не дождавшись ответа Москвы на два запроса.