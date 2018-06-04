Аргументы России не учитывались в расследовании трагедии MH17, заявил Путин

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Аргументы России не учитываются при расследовании крушения малайзийского Boeing над Украиной, только при учете всей информации возможно восстановление полной картины происшествия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии имеются точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию. Наши аргументы в расчет не принимаются", — заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF

Путин отметил, что Украина, которая заинтересована в "определенном" исходе расследования, принимает в нем участие. "Трагедия, о которой мы говорим, была ужасная, нам бесконечно жаль погибших людей и их семьи. Но расследование катастрофы должно быть объективным и вестись всеми сторонами", — подчеркнул президент.

Отвечая на реплику о том, что самолет был сбит российской ракетой, президент подчеркнул, что Москва не согласна с этим, отметив, что "у нас другая точка зрения". Он добавил, что если стороны реально хотят разобраться, как произошла эта трагедия и выявить виновных, то "мы должны учитывать все аргументы, в том числе и России". "Было бы справедливо, если бы российские эксперты были допущены к расследованию", — добавил Путин.