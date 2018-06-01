МИД заявил об антироссийской пропаганде по делу MH17

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Москва надеется, что рано или поздно в отношении трагедии с малайзийским Boeing наступит "прозрение" и станет ясно, что это звено цепи антироссийской кампании, как и дело с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко, а также отправление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Мы уверены, что здесь тоже наступит прозрение, рано или поздно станет понятно, что и трагедия рейса МН17, как и случай с Бабченко и так называемое дело Скрипалей – все это звенья одной антироссийской пропагандисткой кампании", — заявил он на брифинге в пятницу.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.