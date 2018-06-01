МИД заявил об антироссийской пропаганде по делу MH17

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Москва надеется, что рано или поздно в отношении трагедии с малайзийским Boeing наступит "прозрение" и станет ясно, что это звено цепи антироссийской кампании, как и дело с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко, а также отправление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.