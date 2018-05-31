ВЕНА, 31 мая — РИА Новости. Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, главное, чтобы предоставляемые Москвой сведения не игнорировались, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

"Несмотря на множество вопросов, которые у нас остаются, Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию, чтобы добиться установления истины трагедии и привлечения к ответственности виновных в ее совершении. Главное, чтобы наше сотрудничество было честным, а предоставляемые нами сведения и факты не игнорировались", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.