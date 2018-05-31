Выводы по MH17 основаны на сомнительных данных, заявил Лукашевич

ВЕНА, 31 мая – РИА Новости. Расследование международной следственной группы по крушению MH17 основывается на сомнительных данных из социальных сетей, реальных доказательств нет, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

"Расследование основывается на сомнительных изысканиях в соцсетях так называемых блогеров агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов. Вы серьезно предлагаете опираться на такие данные? Получается, что теперь любой блогер может выдвинуть гипотезу, и государства ее поддержат? Где хоть какие-то реальные доказательства, помимо отретушированных фотографий с сомнительного сайта? Ведь голландские эксперты были на месте трагедии, общались с местными жителями, собирали материалы. Обнародуйте их", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.