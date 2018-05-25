МИД Румынии прокомментировал результаты расследования крушения МН17

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии обеспокоено результатами расследования крушения малазийского Boeing, включенными в промежуточный отчет международной следственной группы, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Министерство иностранных дел крайне обеспокоено результатами расследования Совместной следственной группы (JIT) о крушении самолета МН17, в которую входят эксперты из Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии, включенными в промежуточный отчет, опубликованный 24 мая 2018", — сказано в сообщении.
Накануне международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.