МИД Румынии прокомментировал результаты расследования крушения МН17

Эксперты из Голландии во время погрузки обломков малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото

Эксперты из Голландии во время погрузки обломков малайзийского самолета Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии обеспокоено результатами расследования крушения малазийского Boeing, включенными в промежуточный отчет международной следственной группы, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Министерство иностранных дел крайне обеспокоено результатами расследования Совместной следственной группы (JIT) о крушении самолета МН17, в которую входят эксперты из Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии, включенными в промежуточный отчет, опубликованный 24 мая 2018", — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что МИД считает необходимым привлечь Российскую Федерацию, чтобы призвать к ответственности виновных в трагедии. "Румыния, наряду с другими государствами-членами ЕС, поддержала принятие 25 мая 2018 года Декларации Верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского союза по результатам расследования JIT самолета MH17", — отмечает пресс-служба МИДа.

Накануне международная следственная группа (JIT) представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна взять на себя ответственность за инцидент с самолетом рейса MH17 над Украиной и оказать всю необходимую помощь расследованию.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.