США не предоставили заявленные снимки по крушению МН17, заявила Захарова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США до сих по не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после падения Boeing на востоке Украины в 2014 году, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Стоит также напомнить, что США не предоставили снимки со спутников, о наличии которых заявили сразу после катастрофы", — заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она обратила также внимание на отказ нидерландской стороны "дать оценку коренному обстоятельству, приведшему к трагедии, – самому факту незакрытия украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданской авиацией над зоной внутреннего конфликта – а также отсутствие запросов к Киеву о передаче радиолокационных данных и информации о действиях диспетчерских служб".