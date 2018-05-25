Россия передала Нидерландам информацию о крушении MH17, заявил Лавров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия передала Нидерландам информацию о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года и ответила на все вопросы прокуратуры, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы дали множество фактической информации, включая первичные данные с радаров, которые работали в Ростовской области в тот трагический день. И многое другое мы передавали, ответили на все запросы о правовой помощи со стороны нидерландской прокуратуры. Более того, буквально вчера поступил очередной запрос, на который просто физически невозможно было ответить", — сказал Лавров журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По словам министра, он выразил удивление, что направив запрос и не получив ответа Нидерланды в тот же день объявили о выходе на новый уровень в своей работе, хотя уточнили, что для завершения следствия потребуется много времени.

Он также отметил, что такая позиция напоминает ему "дело Скрипалей". "Когда сказали highly likely (весьма вероятно — Прим.ред) это русские. А Скотленд-Ярд заявил, что следствие продолжается и до сих пор не завершено. Так что какое-то складывается ощущение дежа-вю", — добавил министр.

Международная следственная группа JIT в четверг представила промежуточные результаты расследования. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданные Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей" — ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.