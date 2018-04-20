ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения малайзийского Boeing

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали представителям Нидерландов фрагменты тел жертв крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявил журналистам представитель пресс-службы генеральной прокуратуры ДНР.

"Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17", — сказал представитель прокуратуры.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.