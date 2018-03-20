Активисты требуют отставки губернатора из-за самоубийства летчика Волошина

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Около сотни активистов провели митинг у здания администрации Николаевской области Украины с требованием отставки губернатора Алексея Савченко и непредвзятого расследования дела о гибели бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина, сообщает во вторник агентство УНИАН.

Ранее сообщалось, что Волошин совершил самоубийство. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание НикВести опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с губернатором.

"Участники мероприятия держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением губернатора Николаевской области и надписью "Отставка Савченко". Подобными листовками активисты обклеили входные двери здания ОГА (администрации)", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщает агентство, активисты обвинили руководство Николаевской области в доведении Волошина до самоубийства и собирали подписи под обращением к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой освободить Савченко от должности.