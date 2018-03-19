Украинская полиция рассматривает все версии гибели летчика Волошина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Следствие рассмотрит все возможные версии причин гибели Владислава Волошина — бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления нацполиции Украины в Николаевской области.

Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным николаевского издания "Новости-N", фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.

"С целью полного и беспристрастного расследования дело направлено в следственное управление главного управления нацполиции Украины в Николаевской области. Будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в полиции сообщили, что на этот момент уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство", как это требует процедура в случае расследования дел о самоубийстве. В сообщении также отмечается, что расследование дела находится под личным контролем начальника управления полиции Николаевской области.