Украинская полиция рассматривает все версии гибели летчика Волошина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Следствие рассмотрит все возможные версии причин гибели Владислава Волошина — бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления нацполиции Украины в Николаевской области.
"С целью полного и беспристрастного расследования дело направлено в следственное управление главного управления нацполиции Украины в Николаевской области. Будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии", — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом в полиции сообщили, что на этот момент уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство", как это требует процедура в случае расследования дел о самоубийстве. В сообщении также отмечается, что расследование дела находится под личным контролем начальника управления полиции Николаевской области.