Генпрокурор Украины обсудил с послом Нидерландов расследование по МН17

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе встречи в Киеве обсудил с послом Нидерландов Эдуардом Хуксом сотрудничество в расследовании крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, сообщил в четверг официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и во время расследования авиакатастрофы пассажирского самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний". Иностранной стороной отмечен высокий уровень сотрудничества правоохранительных органов двух стран, а также ключевая роль органов прокуратуры Украины в расследовании этого сложного дела", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.
Как отмечается, Луценко проинформировал посла о направлениях работы генпрокуратуры, также они обсудили судебную реформу на Украине.
Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.