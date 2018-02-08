Генпрокурор Украины обсудил с послом Нидерландов расследование по МН17

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе встречи в Киеве обсудил с послом Нидерландов Эдуардом Хуксом сотрудничество в расследовании крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, сообщил в четверг официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и во время расследования авиакатастрофы пассажирского самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний". Иностранной стороной отмечен высокий уровень сотрудничества правоохранительных органов двух стран, а также ключевая роль органов прокуратуры Украины в расследовании этого сложного дела", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Луценко проинформировал посла о направлениях работы генпрокуратуры, также они обсудили судебную реформу на Украине.

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.