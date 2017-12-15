Посол в Нидерландах рассказал об участии России в расследовании по MH17

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что российская сторона предоставляла Нидерландам и совместной следственной группе все необходимые данные для расследования катастрофы MH17 в Донбассе.

"Все эти годы мы пытались помочь, предоставляя нидерландским следователям все необходимые данные, включая результаты эксперимента, проведенного производителем ракет "Бук" — компанией "Алмаз-Антей". Более года назад российская сторона передала совместной следственной группе первичные данные, которые имеют высочайшую важность для понимания того, что произошло и как это произошло", — сообщил он в интервью телерадиокомпания NOS.

По словам дипломата, РФ до сих пор не получила реакции на предоставленную ею информацию. Он отметил, что Россия вне всяких сомнений стремится к тому, чтобы те, кто виновен в трагедии, были призваны к ответственности.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.