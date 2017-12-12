Порошенко утвердил продление работы миссии по расследованию крушения MH17

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал принятый Верховной радой закон о продлении до 1 августа 2018 года работы миссии по расследованию крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

Работу этой миссии продлевают уже не первый год. В прошлом году ее работа была продлена до 1 августа 2017 года.

"Подписал закон о продлении до 1 августа 2018 соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17", — написал Порошенко в Twitter во вторник.

Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в самолете "Боинг-777".

Рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.