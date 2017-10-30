Дата начала суда по крушению MH17 не разглашается, заявил украинский посол

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заверяет, что у следствия нет никаких намерений затягивать расследование крушения в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, однако сроки начала судебного процесса пока не разглашаются из-за сбора доказательств.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

"Следствие продолжается, и, соответственно, информация в отношении лиц, которым будет предъявлено обвинение, является конфиденциальной. Также не разглашаются сроки начала процесса. В то же время, учитывая чрезвычайную общественную важность этого вопроса, нет никаких намерений затягивать следствие. Основная цель – собрать достаточно доказательств, чтобы доказать вину в рамках уголовного процесса", — рассказал посол в опубликованном в понедельник интервью украинскому агентству УНИАН.

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.