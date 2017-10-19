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MH17. Расследование

Захарова назвала предвзятыми заявления голландской прокуратуры по МН17

Сюжет:
Крушение малайзийского Boeing под Донецком (1416)
14:2219.10.2017
(обновлено: 14:27 19.10.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Москва считает предвзятой и несправедливой точку зрения прокуратуры Нидерландов по поводу крушения Boeing на Донбассе, призывает учитывать данные, которые предоставляет РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Офицер СБУ рассказал, как Киев "расследовал" крушение MH17
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

"В очередной раз подтверждается то, что мы наблюдали изначально в вопросе расследования катастрофы МН17 – только теперь это озвучивается официально, от лица генерального прокурора Нидерландов. Я говорю об очевидно предвзятом отношении к России и крайне избирательном подходе Голландии к формированию доказательной базы, что никак нельзя назвать объективностью", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте министерства.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Захарова напомнила, что недавно генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил вклад в расследование Украины и США, а также указал на ценность сведений из интернета, "в то время как любая помощь от России намеренно умаляется – идет ли речь о беспрецедентно рассекреченных ради расследования сведениях или о полномасштабном эксперименте концерна "Алмаз-Антей", или о российских первичных радиолокационных данных – максимально объективной и точной информации, способной реально помочь расследованию".

"Взаимодействию с Россией в целом дается весьма неоднозначная оценка. Из уст господина Вестербеке звучит термин "непростое", озвучивается сомнение относительно желания России "кооперировать по-настоящему", — отметила Захарова.

"С нашей точки зрения, подобные высказывания в высшей степени несправедливы, учитывая насколько внушительный объем данных Россия предоставляла следствию с самого первого дня. Не говоря уже о том, что именно Нидерланды в свое время стали одними из тех, кто отказал российской стороне в желании стать полноправным членом Совместной следственной группы", — добавила она.

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© Ruptly
Замглавы Росавиации о "невозможности расшифровать" данные РФ по крушению MH17

По ее словам, в Москве возмущены тем, что к Украине следствие демонстрирует особое благосклонное отношение. Киеву, в частности, прощается непредоставление таких важных данных, как переговоры военных диспетчеров, расположение украинских "Буков", оправдываются отговорки украинских властей о якобы не работавших радиолокационных вышках и другое, отметила Захарова.

"Мы же хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что Украина является заинтересованной стороной и, наделив ее правом быть официальным членом ССГ, ей фактически подарили возможность влиять на результат расследования. Россия со своей стороны всегда выступала за тщательное и беспристрастное расследование обстоятельств этой страшной трагедии и остается открытой для помощи следствию. Мы считаем важным вновь призвать наших голландских коллег в обязательном порядке принять российские данные в расчет, в том числе при формировании окончательных выводов ССГ", — подчеркнула Захарова.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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MH17. Расследование
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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klemmer
если бы виноваты были не кастрюлеголовые, то расследование бы давно завершилось!
14:30
19.10.2017
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