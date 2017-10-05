ДНР передаст останки с места крушения MН17 представителям Голландии

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецка народная республика передаст недавно найденные на месте крушения MН17 останки и обломки самолета представителям Голландии, прибывающим в Донецк, сообщил журналистам полпред ДНР Денис Пушилин.

"Для передачи останков тел, найденных недавно на месте крушения рейса МН17 под Торезом, принадлежащих, предположительно, погибшим пассажирам и членам экипажа, а также обломков самолета Boeing 777, сегодня в Донецк прибывают уполномоченные правительством Голландии господин Уолк и господин Даалман. Официальная передача костных фрагментов и деталей самолета состоится в донецком офисе СММ ОБСЕ при полном содействии миссии. Донецкая народная республика и в дальнейшем готова содействовать расследованию трагедии малайзийского Boeing", — сказал Пушилин.