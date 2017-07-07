Франция выразила доверие Нидерландам, где пройдет суд по крушению MH17

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция приняла к сведению решение стран международной следственной группы провести в Нидерландах суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса

и выражает полное доверие властям этой страны, сообщили в МИД Франции.

"Мы подтверждаем нашу поддержку усилий заинтересованных стран по проведению независимого и беспристрастного расследования, которое позволит привлечь виновных к ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", — заявили французские дипломаты.

В коммюнике ведомства также говорится, что "Франция выражает полное доверие голландским властям по осуществлению соответствующих национальных и международных процедур".

Также французские дипломаты от лица страны выразили семьям погибших в авиакатастрофе "глубокую солидарность".

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Дату первого заседания суда в голландском МИДе не сообщили. Круг подозреваемых также не определен. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов.

В голландском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны, входящие в Совместную следственную группу (JIT) по-прежнему "сталкиваются с дезинформацией и попытками дискредитировать расследование".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет — это ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.