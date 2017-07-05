Суд по делу о крушении малайзийского Boeing пройдет в Нидерландах

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД страны.
"Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", — говорится в заявлении. Дату первого заседания в ведомстве не назвали.
Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных". Также Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве, которое и даст право голландской стороне провести суд. Страны JIT также рассматривали вариант создания международного трибунала под эгидой ООН, однако Россия заблокировала это предложение в Совбезе в 2015 году.
Начало выглядит странным
По мнению политолога, доцента РАНХиГС при Президенте России Киры Сазоновой, начало судебного процесса выглядит странным.
"Последние публичные свидетельства были предоставлены следственной комиссией в 2016 году, и еще прошлой осенью говорилось, что все выводы предварительные, то есть не являются основанием для судебного разбирательства, и вдруг — суд", — отметила она в эфире радио Sputnik.
"И на основании этого решения Киеву можно будет какую-то стратегию выстраивать. Украина в последние несколько лет "не вылезает" из органов международного правосудия, постоянно пытаясь призвать кого-то к ответу. Думаю, что это будет еще одно звено в этой бесконечной цепочке международного сутяжничества, инициированного украинской стороной", — добавила политолог.
Политическое заявление
В выборе Нидерландов в качестве места проведения судебного процесса сыграли роль два момента, считает директор Центра правового регулирования межгосударственных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте (РАНХиГС) Дмитрий Матвеев.
Он также отметил, что заявление Петра Порошенко о готовности помочь в наказании виновных имеет смысл — но только в одном случае.
"Понятно, что это заявление — в большей степени политическое. А в практическом плане — после того, как приговор будет вынесен в отношении конкретных виновных, если эти виновные будут находиться в юрисдикции Украины, тогда президент этой страны сможет на них повлиять и помочь правосудию свершиться. Если этого не будет, если они будут где-то в другом месте, то это на уровне декларации и останется", — отметил Матвеев.
Вердикт предсказуем
Адвокат, специалист по международному праву Марии Ярмуш убеждена, что состав участников судебного процесса дает основание полагать, что вердикт суда можно предсказать уже заранее.
История вопроса
Boeing 777 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing сбили из района населенного пункта Зарощенское, который в тот момент контролировали украинские силовики.
По данным специалистов концерна, характер повреждений показывает, что угол, под которым ракета подлетела к самолету, был рассчитан международной следственной группой ошибочно.