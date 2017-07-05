Суд по делу о крушении малайзийского Boeing пройдет в Нидерландах

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД страны.

"Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", — говорится в заявлении. Дату первого заседания в ведомстве не назвали.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных". Также Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве, которое и даст право голландской стороне провести суд. Страны JIT также рассматривали вариант создания международного трибунала под эгидой ООН, однако Россия заблокировала это предложение в Совбезе в 2015 году.

Начало выглядит странным

Подчеркивается, что такое решение совместно приняли члены международной следственной группы (JIT — Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия).

По мнению политолога, доцента РАНХиГС при Президенте России Киры Сазоновой, начало судебного процесса выглядит странным.

Политическое заявление