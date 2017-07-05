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MH17. Расследование

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing пройдет в Нидерландах

18:2805.07.2017
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера. Архивное фотоСбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД страны.

Основатель веб-сайта Bellingcat Элиот Хиггинс
© AFP 2017 / ANP/Piroschka van de Wouw
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Подчеркивается, что такое решение совместно приняли члены международной следственной группы (JIT — Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия).

"Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", — говорится в заявлении. Дату первого заседания в ведомстве не назвали.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных". Также Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве, которое и даст право голландской стороне провести суд. Страны JIT также рассматривали вариант создания международного трибунала под эгидой ООН, однако Россия заблокировала это предложение в Совбезе в 2015 году.

Начало выглядит странным

По мнению политолога, доцента РАНХиГС при Президенте России Киры Сазоновой, начало судебного процесса выглядит странным.

"Последние публичные свидетельства были предоставлены следственной комиссией в 2016 году, и еще прошлой осенью говорилось, что все выводы предварительные, то есть не являются основанием для судебного разбирательства, и вдруг — суд", — отметила она в эфире радио Sputnik.

Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Политолог предположила, что с учетом "очевидной предвзятости в этом деле, которая была с самого начала", суд будет таким же, "каким было расследование". По мнению Сазоновой, обещание Порошенко о "максимальной помощи для наказания виновных" основано на уверенности, что суд вынесет выгодное Киеву решение.

 

"И на основании этого решения Киеву можно будет какую-то стратегию выстраивать. Украина в последние несколько лет "не вылезает" из органов международного правосудия, постоянно пытаясь призвать кого-то к ответу. Думаю, что это будет еще одно звено в этой бесконечной цепочке международного сутяжничества, инициированного украинской стороной", — добавила политолог.

Расследование крушения малайзийского самолёта Boeing 777-200 рейса МН17
© РИА Новости, Инфографика
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Ход расследования катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17

Политическое заявление

В выборе Нидерландов в качестве места проведения судебного процесса сыграли роль два момента, считает директор Центра правового регулирования межгосударственных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте (РАНХиГС) Дмитрий Матвеев.

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Во-первых, внутреннее уголовное и уголовно-процессуальное право Голландии позволяет им это дело рассматривать. Например, в силу того, что там (погибли) граждане (этой страны). А то, что вот эти несколько стран решили, чтобы это была Голландия, у которой законодательство позволяет — значит, правовая и судебная система этой страны вызвали у них доверие. Например, по сравнению с Украиной, где пристрастность была бы очевидной", — сказал Матвеев в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что заявление Петра Порошенко о готовности помочь в наказании виновных имеет смысл — но только в одном случае. 

"Понятно, что это заявление — в большей степени политическое. А в практическом плане — после того, как приговор будет вынесен в отношении конкретных виновных, если эти виновные будут находиться в юрисдикции Украины, тогда президент этой страны сможет на них повлиять и помочь правосудию свершиться. Если этого не будет, если они будут где-то в другом месте, то это на уровне декларации и останется", — отметил Матвеев.

Вердикт предсказуем

Адвокат, специалист по международному праву Марии Ярмуш убеждена, что состав участников судебного процесса дает основание полагать, что вердикт суда можно предсказать уже заранее.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости
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"Судя по сторонам, которые участвуют в этом судебном процессе, а также неучастию в нем Российской Федерации, все это дает основание полагать, что вердикт суда будет предсказуем — в гибели Boeing обвинят Российскую Федерацию. Здесь не может быть другого вывода. Зная предысторию, тенденциозность расследования данной катастрофы, те выводы, которые сделали эксперты, и совершенно бездоказательные обвинения в адрес России, ничего нового я не ожидаю. Вердикт предсказуем — Россию, как обычно, обвинят во всех грехах", — сказала Ярмуш в эфире радио Sputnik. 

История вопроса

Boeing 777 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Поисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В российском МИД заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. В Кремле отметили, что российская сторона передала следователям исчерпывающие данные по катастрофе MH17, чего не сделали "некоторые другие страны".

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing сбили из района населенного пункта Зарощенское, который в тот момент контролировали украинские силовики.

По данным специалистов концерна, характер повреждений показывает, что угол, под которым ракета подлетела к самолету, был рассчитан международной следственной группой ошибочно.

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MH17. Расследование
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