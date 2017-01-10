Спеккерс заявил, что власти Нидерландов не обязывали сдать улики по MH17

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист Мишель Спеккерс заявил, что согласно обещанию властей Нидерландов, он мог оставить у себя материалы по MH17, конфискованные в аэропорту Амстердама, сообщает портал Russia`s Invisible Border.

Как сообщал телеканал RT, голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы на востоке Украины малайзийского Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.

По словам Спеккерса, власти Нидерландов знали, что он готовится перевозить соответствующие материалы и предлагали передать их в голландское посольство в Москве или полиции в аэропорту Амстердама. По его словам, правоохранители дали понять, что такая передача будет носить добровольный характер. Исходя из этого, журналист посчитал, что вправе отказаться от предложения.

Спеккерс также опроверг информацию прокуратуры Нидерландов, заявившей, что фрагменты Boeing 777 остались на поле в Донбассе из-за трудностей при их сборе. Он указал, что большое количество таких материалов, в том числе человеческие останки, хранится в сарае рядом с местом авиакатастрофы.

Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что якобы установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.