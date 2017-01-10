Спеккерс заявил, что власти Нидерландов не обязывали сдать улики по MH17

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист Мишель Спеккерс заявил, что согласно обещанию властей Нидерландов, он мог оставить у себя материалы по MH17, конфискованные в аэропорту Амстердама, сообщает портал Russia`s Invisible Border.
Как сообщал телеканал RT, голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, изучавшие в Донбассе обстоятельства катастрофы на востоке Украины малайзийского Boeing 777, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы.
По словам Спеккерса, власти Нидерландов знали, что он готовится перевозить соответствующие материалы и предлагали передать их в голландское посольство в Москве или полиции в аэропорту Амстердама. По его словам, правоохранители дали понять, что такая передача будет носить добровольный характер. Исходя из этого, журналист посчитал, что вправе отказаться от предложения.
Хотя ряд фрагментов самолета по-прежнему остаются на месте катастрофы, совместная следственная группа (JIT) обнародовала 28 сентября свой предварительный доклад по крушению лайнера. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что якобы установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.