Полиция Нидерландов изучит изъятые у журналистов предметы по MH17

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция Нидерландов изучит предметы, которые изъяты у голландских журналистов, побывавших на месте крушения над Донбассом малайзийского самолета Boeing рейса MH17, сообщил РИА Новости представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.
"Предметы, которые Спеккерс взял с места катастрофы, будут изучены полицией", — рассказал агентству Брюн. О каких именно предметах идет речь, представитель ведомства не уточнил.
В полиции Амстердама вопрос РИА Новости об изъятых предметах переадресовали обратно в голландскую прокуратуру.
Ранее агентство AFP со ссылкой на голландскую прокуратуру информировало, что среди изъятых материалов были "различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками".