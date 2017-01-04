Forbes: американские чиновники "слили" в СМИ фейк о российских хакерах

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Недавняя статья Washington Post о "российских хакерах" показала, как легко распространить ложную информацию с помощью ведущих изданий, пишет обозреватель Forbes Калев Литару.

Washington Post 31 декабря опубликовала статью под заголовком "Российские хакеры проникли в энергосеть США через компанию в Вермонте, заявляют американские чиновники". Газета сообщила, что в компьютерной системе компании Burlington Electric якобы нашли программный код, связанный с российскими хакерами.

"Русские не стали задействовать код для подрыва деятельности компании, но, как заявляют чиновники на условиях анонимности, проникновение в энергосеть страны имеет огромное значение, так как оно представляет потенциально серьезную уязвимость", — утверждалось в статье.

Правда, спустя несколько часов в материал внесли правки: оказалось, что время и обстоятельства вторжения в компьютерную сеть пока не известны. Взлом опровергла и сама Burlington Electric. Она заявила, что подозрительную программу нашли лишь на одном ноутбуке, не подключенном к общей сети.

"История о российских хакерах, глубоко зарывшихся в энергосеть США и готовых ввергнуть нацию во тьму по щелчку переключателя, вдруг превратилась в рассказ об одном ноутбуке, на котором была одна вредоносная программа и который вообще не был подключен к сети", — пишет журналист Forbes.

Washington Post обратила внимание на заявление Burlington Electric и дополнила статью лишь спустя полтора часа. И это говорит о том, что газета даже не пыталась связаться с представителями компании до публикации материала и проверить факты, отмечает Калев Литару.

"Судя по всему, некий источник в правительстве "слил" газете сенсацию о русских, взломавших энергосеть США. И вместо того, чтобы обратиться к самой энергокомпании и выяснить подробности, она просто опубликовала историю в том виде, в каком ее скормили чиновники", — отмечает журналист Forbes.

Но и после всех правок заголовок на сайте Washington Post гласил: "В рамках российской операции взломана энергокомпания в Вермонте, что угрожает энергосетям США, заявляют чиновники". В таком некорректном виде заголовок распространялся по социальным сетям. Это имеет огромное значение, подчеркивает обозреватель Forbes: пользователи соцсетей обычно обращают внимание лишь на заголовки и редко читают сами статьи.

Отметим, 3 января газета сообщила, что информация о кибератаке и вообще обнаружении вредоносной программы в Burlington Electric не подтвердилась. Как оказалось, сотрудник компании счел подозрительным IP-адрес, к которому подключился его компьютер. После проверки выяснилось, что это обычный адрес, не связанный ни с хакерами, ни с Россией.