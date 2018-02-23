В Годсуме сочли провокацией слова спикера Госдепа об RT и Sputnik

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Заявление спикера Госдепа США Хезер Науэрт о том, что агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии, является провокацией, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Науэрт ранее в пятницу заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии, но при этом не пояснила, о какой конкретно ответственности говорит. Ранее власти США обвиняли эти СМИ во вмешательстве в американские выборы, также бездоказательно.

"Это заранее наносит удар по этим СМИ, чтобы у мировой общественности складывалось мнение об их роли. Это провокация", — заявил Чепа РИА Новости.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Власти США также обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.

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