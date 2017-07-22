Кампания против Трампа в США постепенно пойдет на спад, считает политолог

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Кампания против президента Дональда Трампа в США постепенно пойдет на спад, заявил РИА Новости директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.

Ранее издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

"Ситуация в США достаточно непростая, необходимо учитывать, что американское общество достаточно четко политизировано. И, конечно, здесь значительную роль сыграли демократы, проигравшие президентские выборы, во главе которых стояла Хиллари Клинтон. На чем она могла сыграть? Конечно, она могла сыграть только на противоречиях, на негативе в отношении Трампа. Хотя и сам Трамп вел себя не очень адекватно в период своей предвыборной кампании и позволил загнать себя в угол", — сказал эксперт.

Сейчас, по его словам, ситуация в США в значительной степени меняется.

"Во-первых, Трамп, с одной стороны, фигура, в значительной степени зависимая от тех людей, которые стоят за ним. Это достаточно серьезное политическое и экономическое бизнес-лобби в США, люди, наделенные большими деньгами и полномочиями. Поэтому они, конечно, не дадут возможности, в том числе и мировым СМИ, которые контролируются демократами, настолько долго поливать Трампа грязью", — добавил Гусев.

По его словам, "они вложили громадные деньги в него, фактически вкладывали, начиная с 90-х годов, когда в 1992 году он стал банкротом, и люди из финансового окружения его очень серьезно ему помогли".

"Поэтому Трамп очень обязан этим людям, он и сам будет действовать несколько мягче, чем это было в эти полгода. В том числе, будет выступать боле резко в отношении РФ", — считает политолог.

По его мнению, Трамп будет успокаивать общественное мнение, а люди, которые за ним стоят, будут постепенно влиять на мировые СМИ — кого-то уговаривать, кого-то покупать, на кого-то давить.

"Поэтому я думаю, что эта новость (об удалении статей в Newsweek) связана с тем, что постепенно ситуация в отношении Трампа меняется, выливание негатива постепенно будет сходить на нет. Постепенно все это будет затухать, и уж тем более, ни о каком импичменте речь вообще идти не может", — заключил Гусев.