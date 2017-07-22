Депутат об удалении Newsweek статей: политика давления на Трампа очевидна

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Удаление изданием Newsweek статей о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией показывает, что это изначально была запланированная политика давления на американского президента, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

"Вот это показывает нам, что изначально были все это запланированные действия. Мы видим, что в течение нескольких месяцев ведется последовательная политика давления на президента Трампа", — заявил Чепа РИА Новости.

По его словам, если проверить большинство подобных дел, то всех их ждет такой итог, а именно доказательство того, "что мы в их внутренние дела не вмешивались и не вмешиваемся, это все вымыслы".