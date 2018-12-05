МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. РФ требует от Великобритании прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении к российским СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее писало издание Daily Mail, министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии.

"Мы требуем прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении к российским СМИ. Британские СМИ работают у нас в благоприятном режиме. Не только они, но и другие иностранные корреспонденты, нарушают режим и с британскими журналистами это бывает. Но никто их не объявляет шпионами, никто не устраивает массовую травлю, никто не публикует их личные данные", — сказала Захарова на брифинге. Представитель МИД предупредила, что если ситуация не изменится, Москва сделает зеркальный ответ и расскажет о британских журналистах, которые по-настоящему нарушали правила аккредитации.

Ранее корреспондент "Первого канала" в Лондоне Тимур Сиразиев заявил в интервью РИА Новости, что издания неверно преподнесли историю с подготовкой сюжета про 77-ю бригаду – киберподразделение Британской армии. По словам журналиста, ничего противозаконного и тайного он не делал и на базу проникнуть не пытался.

В воскресенье газета Daily Mail написала, что министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как Сиразиев якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады. Как утверждает газета, 21 ноября журналист Сиразиев и оператор Дмитрий Волков якобы были замечены около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры 77-й бригады, где они снимали сюжет. Как отмечает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского кресла.

Издание пишет, что министр обороны Гэвин Уильямсон был сразу же поставлен в известность, а руководители разведывательных органов Британии начали расследование. Войскам на военных базах, по данным газеты, поступило указание немедленно сообщать полиции, если кто-нибудь заметит журналиста около военных объектов, но не вступать с ним в разговор. Отмечается, что британские военнослужащие не могут задерживать людей, как полиция.

Двадцать второго ноября на "Первом канале" вышел сюжет Сиразиева о британской "фабрике "троллей" под Лондоном, где рассказывалось о 77-й бригаде. Ранее британский журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила "чёрные" операции не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.