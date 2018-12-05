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МИД призвал Лондон прекратить политику нагнетания вражды к российским СМИ

(обновлено: 11:38 05.12.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. РФ требует от Великобритании прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении к российским СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналист Василий Муравицкий на заседании Королёвского районного суда в Житомире. 1 июня 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Как ранее писало издание Daily Mail, министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии.

"Мы требуем прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении к российским СМИ. Британские СМИ работают у нас в благоприятном режиме. Не только они, но и другие иностранные корреспонденты, нарушают режим и с британскими журналистами это бывает. Но никто их не объявляет шпионами, никто не устраивает массовую травлю, никто не публикует их личные данные", — сказала Захарова на брифинге. Представитель МИД предупредила, что если ситуация не изменится, Москва сделает зеркальный ответ и расскажет о британских журналистах, которые по-настоящему нарушали правила аккредитации.

Ранее корреспондент "Первого канала" в Лондоне Тимур Сиразиев заявил в интервью РИА Новости, что издания неверно преподнесли историю с подготовкой сюжета про 77-ю бригаду – киберподразделение Британской армии. По словам журналиста, ничего противозаконного и тайного он не делал и на базу проникнуть не пытался.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В воскресенье газета Daily Mail написала, что министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как Сиразиев якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады. Как утверждает газета, 21 ноября журналист Сиразиев и оператор Дмитрий Волков якобы были замечены около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры 77-й бригады, где они снимали сюжет. Как отмечает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского кресла.

Издание пишет, что министр обороны Гэвин Уильямсон был сразу же поставлен в известность, а руководители разведывательных органов Британии начали расследование. Войскам на военных базах, по данным газеты, поступило указание немедленно сообщать полиции, если кто-нибудь заметит журналиста около военных объектов, но не вступать с ним в разговор. Отмечается, что британские военнослужащие не могут задерживать людей, как полиция.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Двадцать второго ноября на "Первом канале" вышел сюжет Сиразиева о британской "фабрике "троллей" под Лондоном, где рассказывалось о 77-й бригаде. Ранее британский журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила "чёрные" операции не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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