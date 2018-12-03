Греческие СМИ назвали "бомбой" утечку документов Integrity Initiative

АФИНЫ, 3 ноя — РИА Новости. Организация, которая финансируется британским министерством иностранных дел, является "длинной антироссийской рукой" Лондона в Греции и в Европе, пишет греческая газета Documento о проекте гибридной войны Integrity Initiative, посвятив этой теме пять страниц.

В конце ноября хакеры опубликовали документы о деятельности в рамках проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Газета Documento называет утечку "бомбой" и отмечает, что в сеть оказались вовлечены и некоторые греческие журналисты.

"Неправительственная организация (Integrity Initiative — ред.) является настолько правительственной, что в действительности представляет длинную руку Форин-офиса, британского министерства иностранных дел, в Европе. Под предлогом деятельности против российского вмешательства (как когда-то против советской угрозы), Британия создала сеть ученых, политических деятелей и журналистов, которые получают инструкции, как им координировать свою деятельность под зонтиком этой организации, по указаниям британских посольств", — говорится в статье "Греческие журналисты и преподаватели на службе посольства".

Как отмечают авторы, вовлеченные в сеть журналисты и ученые, видимо, имеют координацию и контакты с посольством в Афинах.

"Связи журналистов с конкретной организацией могли бы быть просто их решением выражать свое мнение против российского вмешательства, если бы не было координации со стороны иностранных правительств и не были бы заказной журналистикой", — говорится в статье.

В опубликованных документах даются крайне уничижительные характеристики греческим участникам проекта. Британские работодатели отмечает, что "очень трудно добиться, чтобы они работали бесплатно", "требуются деньги".

Газета публикует комментарии руководителя фонда европейской и внешней политики Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) и журналистов проектов Inside story и Journalists about journalism, которые отрицают причастность к "греческому кластеру" Integrity Initiative.

Ранее ELIAMEP и сотрудники Inside story в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию хакеров также отрицали причастность к британскому проекту. Сейчас журналисты сочли подозрительными просьбы прокомментировать.

"Русские прислали нам список вопросов спустя два дня после взлома. Вы считаете это случайным?" — спросил газету Тасос Теллоглу, сотрудничающий с Inside story.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную информацию, отметил, что, как можно понять из комментарием Integrity Initiative, единственная ее задача – "очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран".