ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости. Заявления о том, что съёмочная группа "Первого канала" в Великобритании занималась якобы "шпионской деятельностью", являются "беспочвенными обвинениями", заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Как писало издание Daily Mail , министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии.

"Подобные беспочвенные обвинения не могут не вызывать у нас обеспокоенность. Российское СМИ, имеющее выданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности, профессионально выполняло свою работу, не нарушая каких-либо законов Великобритании. Чего, кстати, зачастую нельзя сказать о деятельности британских журналистов в России, готовых нарушать российское законодательство", — заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что возмущение посольства РФ также вызывает публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. По его мнению, это ставит под угрозу безопасность российских граждан, а также является "вопиющим нарушением принятых в цивилизованных странах норм".

"Следует отметить, что этот эпизод стал частью общей кампании британских властей на создание постоянных препятствий работе российских СМИ в стране. Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, сталкиваются с необоснованными многочисленными придирками контролирующих органов… Как представляется, подобные случаи откровенного давления на российские средства массовой информации должны стать предметом пристального внимания ОБСЕ", — добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что под постоянным политическим давлением находится лондонская редакция "RT", которую британские власти пытались несколько раз закрыть, а теперь открыли против нее десятки дел в национальном медийном регуляторе "Офком" под предлогом "несбалансированности" подачи информации.

Ранее корреспондент "Первого канала" в Лондоне Тимур Сиразиев заявил в интервью РИА Новости, что издания неверно преподнесли историю с подготовкой сюжета про 77-ю бригаду – киберподразделение Британской армии. По словам журналиста, ничего противозаконного и тайного он не делал и на базу проникнуть не пытался.

В воскресенье газета Daily Mail написала, что министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как Сиразиев якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады. Как утверждает газета, 21 ноября журналист Сиразиев и оператор Дмитрий Волков якобы были замечены около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры 77-й бригады, где они снимали сюжет. Как отмечает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского кресла.

Издание пишет, что министр обороны Гэвин Уильямсон был сразу же поставлен в известность, а руководители разведывательных органов Британии начали расследование. Войскам на военных базах, по данным газеты, поступило указание немедленно сообщать полиции, если кто-нибудь заметит журналиста около военных объектов, но не вступать с ним в разговор. Отмечается, что британские военнослужащие не могут задерживать людей, как полиция.

Двадцать второго ноября на "Первом канале" вышел сюжет Сиразиева о британской "фабрике "троллей" под Лондоном, где рассказывалось о 77-й бригаде.

Ранее британский журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила "чёрные" операции не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.