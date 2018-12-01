В ОП прокомментировали запрет Киева на въезд в Крым и Донбасс журналистам

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Решение Киева о запрете въезда на территорию Крыма и Донбасса иностранным журналистам лишено всякого смысла, однако оно лежит в общей тенденции системного ущемления прав сотрудников СМИ в этой стране, заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения.

"На Украине творится самое настоящее беззаконие… Забавно это все, конечно, анализировать с точки зрения здравого смысла. Я вообще никакой логики в этом не вижу и не понимаю, как они должны будут это обосновать конкретно перед ОБСЕ и Советом Европы. Но они ничего не собираются делать, потому что Европа предпочитает делать вид, что не замечает происходящего там", — сказал Малькевич.

Он полагает, что вскоре на Украине, где и так систематически нарушаются права журналистов, произойдет "полная зачистка информационного пространства".

Ранее украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.