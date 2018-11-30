Захарова прокомментировала французские законы по борьбе с фейками

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Франции задались целью под предлогом борьбы с дезинформацией законодательно обосновать возможность преследования российских СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила о принятом 20 ноября во Франции пакете законодательных актов по "борьбе с манипуляцией информацией", который был подготовлен по инициативе президента страны Эммануэля Макрона. Законодательные акты наделяют французский высший совет по аудио и визуальным средствам полномочиями в период от трех месяцев, предшествующим национальным выборам, принимать решение о приостановке работы СМИ, распространяющих фейковые новости.

"Мы уже не раз подчеркивали дискриминационный характер данных законодательных инициатив и их очевидную направленность на прямую зачистку информационного пространства от неугодных точек зрения, неугодных для тех, кто стоит у рычагов принятий решений по реализации положений этого закона. При этом у нас не вызывает сомнений, что французские власти задались целью под предлогом борьбы с дезинформацией создать для себя законные основания для преследования в первую очередь российских СМИ, права которых и так систематически нарушаются", — сказала дипломат.

Захарова отметила, что сотрудники Sputnik и RT не могут получить во Франции пресс-карты, необходимые для работы.

"Та политика, о которой я говорю, сопровождается вызывающими заявлениями французских официальных лиц, которые в данном случае как раз таки во многом выступают как застрельщики этой фейковой информации, обвиняя RT в том, что она не делала и в чем она точно не виновата", — подчеркнула она.

Агентство Sputnik и телеканал RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах. Так, главный редактор Sputnik France Наталья Новикова заявила ранее РИА Новости, что корреспонденты агентства, не получившие аккредитации от МИД Франции, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, регулярно сопровождающихся беспорядками в Париже. В ходе избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Макрона. С его избранием президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщало, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik. Советник президента подчеркнул, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Наталья Новикова заявила тогда, что настрой администрации президента Франции вселяет надежду на конструктивный подход, но хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца.