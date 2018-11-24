Захарова высоко оценила работу сотрудников RT

ЛИССАБОН, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники RT за годы работы в горячих точках доказали миру, что они являются корреспондентами, а не пропагандистами, как их пытаются изобразить, заявила в интервью телеканалу RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с Захаровой журналист отметил, что телеканалу RT France в течение месяца отказывали в аккредитации во Франции, но недавно допустили в Елисейский дворец. Отвечая на вопрос, есть ли в этом заслуга российских дипломатов, Захарова заявила: "Нет, думаю это просто реальность". "Вы можете бороться с реальностью, вы можете делать все, чтобы не принимать реальность в качестве реальности, вы можете жить в сюрреалистичном мире, но все равно реальность восторжествует. И это тот самый случай", — добавила она.

По ее словам, в течение года или полутора в Париже заявляли, что "они не воспринимают RT и Sputnik в качестве СМИ только потому, что они не СМИ, а они типа пропагандистской машины".

"Но я хочу сказать лишь об одном, я обращаюсь к Парижу и к нашим французским коллегам, пожалуйста, назовите кого-нибудь из Франции, кто, работает, например, в Донбассе или делает репортажи просто о том, что там происходит, чтобы, например, информировать французские СМИ о событиях, которые там происходят", — заявила Захарова.

"Все санкции касаются Украины, вся европейская политика по России зиждется на том, что происходит на Украине. Сколько французских СМИ работает там – только чтобы представлять независимую позицию, объективную информацию в новостях о том, что происходит в этой части Украины", — отметила она, добавив, что "не уверена, что там даже есть пара людей (от французских СМИ – ред.)".

"Я бы хотела подчеркнуть еще раз, что RT и Sputnik работают там и они передают сообщения оттуда, находясь на месте. Та же ситуация с Сирией. Это одна из самых горячих точек на земле. И я знаю, что RT там работает. И не так называемые российские пропагандисты или шпионы, не так называемые пропагандистские журналисты, а реальные местные, я имею в виду реальные местные журналисты, которые работают на RT в качестве корреспондентов или сотрудничают с RT в качестве корреспондентов", — указала Захарова.

По ее словам, корреспонденты RT работают в самых горячих точках Сирии, чтобы передавать новости и "представлять частички реальности на мировые экраны". "Как много представителей французских СМИ работали, например, в Алеппо или в Идлибе? Так что вот ответ на вопрос о том, кто является или не является пропагандистским журналистом", — добавила она.

"Я не уверена, что RT не в чем совершенствоваться. …Никто не идеален, как мы знаем. Но я думаю, то, что вы делаете, и то, что вы делали в течение нескольких последних лет в различных частях мира, в итоге доказало миру, что вы корреспонденты. И, конечно, вам следует следовать этим путем, быть на местах и в ситуациях, где люди нуждаются не только в альтернативной информации, но и просто в общей информации", — заявила Захарова. "Потому что несколько лет назад, когда внимание было сфокусировано на Алеппо, там работали только российские СМИ – RT и другие", — заключила она.