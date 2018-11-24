Эксперт рассказал об активизации информационной борьбы против России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Информационно-идеологическая борьба ряда западных стран против России сильно активизировалась после возникновения украинского кризиса, а обвинения в том, что РФ якобы вмешалась в выборы президента США, дополнительно подогрели этот процесс, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Это, конечно, сильно активизировалось после украинского кризиса, перешло в некую новую фазу, а события 2016 года (обвинения в адрес России во вмешательства в выборы президента США — ред.) очень сильно подхлестнули этот процесс", — сказал Лукьянов, отвечая на вопрос, когда усилилось информационно-пропагандистское противодействие Запада России.

"Американская волна, то, что было вокруг выборов, дополнительно это стимулировала… То, что такая работа ведется и будет вестись, в этом никто не сомневается", — считает политолог.

Ранее группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

В утекших в сеть документах говорится, что организация получала гранты от госдепа США, НАТО и социальной сети Facebook. Подлинность опубликованных документов не была подтверждена независимо.

На сайте самого проекта сообщается, что он "соединяет воедино в сеть кластеров по Европе и Северной Америке" тех, кто считает необходимым противодействовать России, а также другим странам: Китаю, Ирану, Венесуэле. С этой целью "участники кластеров активно работают с политиками и широкой общественностью в своих странах", а также обмениваются информацией и опытом по региону, указывается на сайте.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.