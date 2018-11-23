В гостиницах Прикарпатья прекратили трансляцию российских телеканалов

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Российские телеканалы транслировали в двух гостиницах в Прикарпатье, по требованию властей их показ прекратили, сообщила в пятницу пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"На Прикарпатье удалось прекратить показ ограниченных для ретрансляции на Украине российских информационных телеканалов в двух гостиницах", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, в одном из мотелей можно было смотреть канал "Россия 24", затем администрация мотеля исключила прием этой программы.

В гостинице в селе Шепаровцы была возможность просмотра российских каналов "Первый канал. Всемирная сеть", RT, "Россия 24", "Планета РТР" и "ТНТ". "Во время проверки работниками управления Службы безопасности в Ивано-Франковской области эта информация была подтверждена. По результатам… профилактической беседы с работниками с владелицей отеля в этом заведении прекращено показ ограниченных для ретрансляции на Украине российских телеканалов, которые распространялись со спутника", — говорится в сообщении.