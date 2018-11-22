Лукашевич надеется, что Париж пересмотрит отношение к RT и Sputnik

ВЕНА, 22 ноя – РИА Новости. В России рассчитывают, что информация о готовности Елисейского дворца пересмотреть отношение к деятельности RT France и Sputnik подтвердится, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnilk. Советник президента подчеркнул, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Главный редактор Sputnik France Наталья Новикова заявила, что настрой администрации президента Франции вселяет надежду на конструктивный подход, но хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич заявил, что Москва рассчитывает, что информация о положительном настрое администрации президента Франции по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik подтвердится.

"В то же время с удовлетворением отметили новость со ссылкой на источник в администрации главы французского государства о готовности Елисейского дворца пересмотреть политику ограничений деятельности российских СМИ RT France и Sputnik в контексте их аккредитации. Рассчитываем, что такая информация подтвердится", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.