ВЕНА, 22 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постсовете организации назвал неправомочным отказ видеоагентству Ruptly в аккредитации на пресс-конференцию бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского в Лондоне.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник сообщила, что видеоагентству Ruptly отказали в аккредитации на пресс-конференцию Ходорковского и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

"Продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в странах, причисляющих себя к "оплотам демократии". Используются неправомочные запреты на въезд репортеров, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в аккредитации и тому подобное. Свежий пример — отказ 20 ноября видеоагентству Ruptly в аккредитации на пресс-конференцию экс-главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в Лондоне", — заявил Лукашевич.

В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче. Генпрокуратура считает "весьма вероятным", что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников". В ведомстве полагают, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

США в декабре 2012 года приняли "Акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Позднее "Акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Обвинение в организации преступного сообщества будет предъявлено Браудеру в ближайшее время, сообщил ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское следствие делится результатами работы по делу против Браудера с иностранными коллегами, но не всегда реакция на это адекватна, связи новых обвинений с "делом Скрипалей" — нет. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Браудера о том, что объявление о новом уголовном деле является ответом России на дело о якобы совершенном в Солсбери отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.