ВЕНА, 22 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постсовете организации назвал неправомочным отказ видеоагентству Ruptly в аккредитации на пресс-конференцию бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского в Лондоне.
"Продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в странах, причисляющих себя к "оплотам демократии". Используются неправомочные запреты на въезд репортеров, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в аккредитации и тому подобное. Свежий пример — отказ 20 ноября видеоагентству Ruptly в аккредитации на пресс-конференцию экс-главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в Лондоне", — заявил Лукашевич.
В России возбудили новое уголовное дело против Уильяма Браудера — о создании преступного сообщества, заявил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче. Генпрокуратура считает "весьма вероятным", что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера "как одного из его ближайших сообщников". В ведомстве полагают, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".
Обвинение в организации преступного сообщества будет предъявлено Браудеру в ближайшее время, сообщил ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское следствие делится результатами работы по делу против Браудера с иностранными коллегами, но не всегда реакция на это адекватна, связи новых обвинений с "делом Скрипалей" — нет. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Браудера о том, что объявление о новом уголовном деле является ответом России на дело о якобы совершенном в Солсбери отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.