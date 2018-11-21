МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главная цель создания в Вооруженных силах Великобритании 77-й бригады — противодействие работе объективных СМИ, в том числе российских RT и Sputnik, считает член комиссии Совета Федерации по информационной политике, ветеран СВР Игорь Морозов.

Он добавил, что подобные подразделения есть и в других странах, в том числе США.

Сенатор подчеркнул, что RT и Sputnik обрели популярность по всему миру именно благодаря объективному освещению событий. Однако их политика противоречит западной доктрине навязывания своей информационной картины.

"Появление подобных информационных подразделений в армии Великобритании и других стран в очередной раз свидетельствует о том, что сценарий большой информационной войны против России запущен и это очень серьезный сценарий. Это один из элементов нейтрализации российского голоса, а также борьба за сохранение глобального лидерства со стороны США", — заключил Морозов.

"Бригада дезинформации"

Как сообщил накануне телеканал RT , британский журнал Wired, ссылаясь на информированный источник, написал, что 77-я бригада ВС Великобритании, в задачи которой входит борьба с кибератаками, занималась дезинформацией и проводила тайные операции не от лица военных.

По данным издания, подразделение состоит из нескольких отделов: один из них изучает привычки интернет-аудитории, другой исследует данные соцсетей. При этом The Daily Mail утверждает, что в Британии в ближайшее время может появиться министр кибербезопасности, который будет отвечать за защиту страны в информационном пространстве.