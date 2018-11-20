Власти Нигерии не выдали журналистам RT документов о депортации

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Власти Нигерии не выдали журналистам телеканала RT никаких документов о депортации, а заграничные паспорта им отдали только при пересадке в Стамбуле, рассказала член группы Наталья Карачкова.

Ранее во вторник министерство иностранных дел России сообщило, что журналисты телеканала RT, у которых нигерийские власти изъяли паспорта, 20 ноября вылетели в Россию. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, 7 ноября миграционная служба Нигерии, где журналисты готовили репортаж на экологическую тему, изъяла у них загранпаспорта.

"Никогда не думала, что можно так радоваться депортации! Нам даже не дали никакого документа. Удалось сфотографировать только документ о том, что мы подлежим депортации, но в паспорт нам в итоге поставили обычный штамп. Возможно, это был какой-то реверанс в сторону России, что они пошли нам на уступки. Паспорта мы получили только при пересадке в Стамбуле. Нам никогда не приходилось обращаться в посольство — чтобы нас прямо спасали. По сути, нам предоставили убежище в Нигерии", — сказала Карачкова, чьи слова приводит главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram.

"13 дней съемочную группу наших документалистов не выпускали из Нигерии, куда они приехали снимать фильм-расследование о том, как нефтяные корпорации вредят местной экологии… Вот что бывает, когда журналистам удается заснять погибающие пальмы и реки, залитые нефтью", — отметила Симоньян.

По ее словам, весь пакет документов журналистов телеканала на момент въезда соответствовал требованиям.

"Наша предыдущая группа оформлялась ровно так же, на границе претензий тоже не было. Никакой специфической техники журналисты не везли", — отметила Симоньян.