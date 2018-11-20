Власти Нигерии не выдали журналистам RT документов о депортации

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Власти Нигерии не выдали журналистам телеканала RT никаких документов о депортации, а заграничные паспорта им отдали только при пересадке в Стамбуле, рассказала член группы Наталья Карачкова.
"Никогда не думала, что можно так радоваться депортации! Нам даже не дали никакого документа. Удалось сфотографировать только документ о том, что мы подлежим депортации, но в паспорт нам в итоге поставили обычный штамп. Возможно, это был какой-то реверанс в сторону России, что они пошли нам на уступки. Паспорта мы получили только при пересадке в Стамбуле. Нам никогда не приходилось обращаться в посольство — чтобы нас прямо спасали. По сути, нам предоставили убежище в Нигерии", — сказала Карачкова, чьи слова приводит главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram.
По ее словам, весь пакет документов журналистов телеканала на момент въезда соответствовал требованиям.
"Наша предыдущая группа оформлялась ровно так же, на границе претензий тоже не было. Никакой специфической техники журналисты не везли", — отметила Симоньян.