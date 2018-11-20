Ruptly не аккредитовали на пресс-конференцию Ходорковского и Браудера

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Видеоагентству Ruptly отказали в аккредитации на пресс-конференцию экс-главы ЮКОСА Михаила Ходорковского и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в Лондоне, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, отказ объяснили опасениями в том, что "видео окажется в руках кремлевских пропагандистов".

"А я думаю, они просто стесняются, что мы их пресс-конференцию людям покажем", — написала Симоньян в Telegram.

Накануне СК возбудил новое уголовное дело против Браудера — о создании преступного сообщества. Как заявили в Генпрокуратуре, следствие считает "весьма вероятным", что по приказу бизнесмена убили аудитора Сергея Магнитского — "как одного из его ближайших сообщников". В ведомстве предполагают, что Магнитского и других соучастников преступлений Браудера отравили "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Этот документ предусматривает возможность выдачи даже в тех случаях, когда между странами нет соответствующего двустороннего договора.

Генпрокуратура отправляла в США 1100-страничный доклад о преступлениях Браудера, но никакого ответа не получила. Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российское следствие делится результатами своей работы с иностранными коллегами, но реакция на это не всегда адекватна.