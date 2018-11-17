Клинцевич прокомментировал статью Times про "Машу и Медведя"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что даже во времена холодной войны на Западе не позволяли себе таких публикаций, как в Times, где мультсериал "Маша и Медведь" назван элементом "кремлевской пропаганды".

Ранее в субботу издание Times вышло с публикацией, в которой критики назвали российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. Газета привела слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета, указавшего на напористость и решительность Маши — по его мнению, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

"Подобного не было и в годы "холодной войны". С таким же успехом у нас могли бы обвинить во враждебной пропаганде, например, сериалы по произведениям Агаты Кристи, которые идут по российскому телевидению до сих пор. Я уже не говорю о классике жанра — знаменитой Бондиане", — написал Клинцевич в Facebook.

По мнению сенатора, создатели "Маши и Медведя" лишь пытались донести до публики российские ценности, как в свое время "Винни Пух" в экранизации студии Уолта Диснея нес в себе западные ценности, но "в тогдашнем Советском Союзе при всех его запретах никакому и в голову не приходило усмотреть в демонстрации сериалов враждебную пропаганду".

"Во все времена государства использовали инструмент так называемой "мягкой силы". Но не надо его путать с психологической и информационной войной, которую Россия принципиально не приемлет", — добавил Клинцевич.