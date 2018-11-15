МИД держит на контроле ситуацию с журналистами RT в Нигерии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. МИД РФ держит на контроле ситуацию с журналистами телеканала RT, у которых изъяли загранпаспорта в Нигерии, если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, нигерийскому послу в Москве будет сделано соответствующее представление, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что 7 ноября в Нигерии у журналистов телеканала RT, которые готовили репортаж на экологическую тему, миграционная служба этого государства изъяла загранпаспорта.

"Единственная претензия, которую смогли озвучить представители нигерийских властей, заключается в том, что в паспортах журналистов якобы проставлены визы неправильной категории, а необходимое разрешение на съемку отсутствует. Это с точки зрения нигерийских властей", — сказала Захарова на брифинге.

При этом, по ее словам, корреспонденты предоставили оригиналы всех необходимых документов, в том числе и разрешение на съемку, согласованное в министерстве информации Нигерии, таким образом были соблюдены все формальности, по крайней мере те, о которых можно было прочитать в материалах из публичных ресурсов.

"Так вот, все требования для официальной работы на территории страны были российскими журналистами соблюдены. Это абсолютно недопустимая ситуация, потому что речь идет не о плановой проверке, не о нарушении или не до конца оформленных документах, а речь идет о том, что документы изъяты на длительный период. Никаких разъяснений официальных не дано. Наше посольство в Нигерии прилагает активные усилия по урегулированию ситуации, соответствующий демарш был адресован МИД этого государства. Вопрос держим на постоянном контроле. Если этот вопрос не будет урегулирован в ближайшее время, соответствующее представление будет сделано послу Нигерии в РФ", — отметила официальный представитель министерства.