Москва рассчитывает на выдачу Sputnik и RT аккредитации в Елисейский дворец

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что информация о положительном настрое администрации президента Франции по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik подтвердится, заявил РИА Новости Максим Буякевич, исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД, участвующий в форуме ЮНЕСКО в Париже.

"Не считаем это из ряда вон выходящим событием. Ведь Франция, претендующая на европейское лидерство в вопросах защиты демократических ценностей, включая и свободу выражения мнения, попросту не может позволить себе политику необоснованных ограничений работы иностранных СМИ на ее территории", — сказал он.

Дипломат добавил, что французские журналисты, аккредитованные на территории России, пользуются абсолютной свободой профессиональной деятельности и не испытывают каких-либо трудностей.

При этом вокруг иностранных журналистов в России не формируется атмосфера неприязни и политической ангажированности, им не присваиваются ярлыки инструментов пропаганды.

"Полагаем, что и российские СМИ, работающие во Франции в строгом соответствии с самыми высокими профессиональными стандартами, имеют право рассчитывать на аналогичное отношение. Со своей стороны всегда готовы к развитию конструктивного и нацеленного на формирование подлинно свободной информационной среды диалога с французскими партнёрами по всему спектру медийной проблематики", — добавил он.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik. Советник президента подчеркнул, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

После этого главный редактор Sputnik France Наталья Новикова заявила, что настрой администрации президента Франции вселяет надежду на конструктивный подход, но хотелось бы услышать официальное подтверждение от Елисейского дворца.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.