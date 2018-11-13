СМИ сообщили о планах Елисейского дворца аккредитовать RT и Sputnik

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера.

Как отметил собеседник агентства, вне зависимости от наличия или отсутствия аккредитации "у них все равно есть частоты".

"Я позитивно настроен на то, чтобы отменить этот запрет… И мы посмотрим, как они будут вести себя с аккредитацией", — подчеркнул советник, подчеркнув, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.