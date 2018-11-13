СМИ сообщили о планах Елисейского дворца аккредитовать RT и Sputnik

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnik, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера.
"Я позитивно настроен на то, чтобы отменить этот запрет… И мы посмотрим, как они будут вести себя с аккредитацией", — подчеркнул советник, подчеркнув, что оба издания получили аккредитацию на торжества, приуроченные к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.